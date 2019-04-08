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ABD hükumeti Huawei hakkında delil topladığını iddia etti

ABD hükümetinin Huawei'nin casusluk yaptığına dair delil topladığı söylendi.

DHA | 08.04.2019 - 09:38..
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ABD ile Huawei arasındaki gerilim tüm hızıyla devam ediyor. Huawei'nin Çin hükümeti ile birlikte casusluk yaptığını defalarca dile getiren ABD, diğer ülkelere de baskı yaparak Çinli şirketin 5G ağ ekipmanlarını kullanmamalarını istiyor.

ABD Adalet Bakanlığı Huawei’ye, teknoloji hırsızlığı yapmak, ticari sırları çalmak, İran'a yönelik yaptırımları delmek ve casusluk yapmak suçlarından birçok dava açmıştı.

Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye açılan davada Amerikalı savcılar, ABD hükümetinin Huawei’ye karşı gizli elektronik denetleme yaptıklarını ve suç işlediklerine yönelik delil toplandığını iddia etti.

ghuawei

ABD'NİN DELİL TOPLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Bloomberg’in haberine göre asistan avukat Alex Solomon, Brooklyn’deki bölge yargıcı Ann Donnelly’ye perşembe günü görülen davada, ABD’nin ‘yabancı istihbarat denetleme yasası’ gereğince Huawei hakkında elektronik denetleme ve fiziksel arama yaparak delil topladığını iddia etti.

Huawei için toplanan delil hakkında detaylı bir bilgi verilmezken, avukat ise söz konusu davanın ardından herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı

Huawei ürünlerinin önemli bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia eden ABD, şirketin ülkedeki kamu kurumlarında kullanılmasını yasaklamıştı. Öte yandan ABD, diğer Avrupa ülkelerini de Huawei ürünlerini kullanmamaları konusunda uyarmıştı, ancak şu ana kadar Huawei'nin casusluk yaptığına dair herhangi bir kanıt bulunabilmiş değil.

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