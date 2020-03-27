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ABD ile Çin arasında korona görüşmesi

Şi ile Trump koronavirüsle mücadelede kapsamında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA | 27.03.2020 - 09:32..
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Çin lideri Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında koronavirüs gündemli görüşme gerçekleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmede koronavirüsle mücadele ele alındı.

ÇİN'DEN KORONA İÇİN YARDIM MESAJI

Çin'in koronavirüs konusunda açık ve şeffaf davrandığını söyleyen Şi, virüsle ilgili olarak ABD de dahil olmak üzere tüm taraflarla çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.

ABD ile Çin arasında korona görüşmesi

TEK KURTULUŞ ÇİN

Çin medyasına göre Şi ayrıca, Trump'a 'İşbirliğinin tek doğru seçenek' olduğunu söyledi ve 'Virüsle savaşta Çin ile ABD'nin birleşmesi gerektiğini' belirtti.

ÇİN ÇOK ŞEY YAŞADI

Görüşmeyle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Trump da, "Çin lideri Şi ile çok güzel bir görüşmeyi yeni bitirdim. Gezegenimizin büyük bölümlerini tahrip eden koronavirüse ilişkin ayrıntılı görüşme yaptık. Çin çok şey yaşadı ve virüsle ilgili derin bir anlayış gerçekleştirdi. Birlikte ve yakın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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