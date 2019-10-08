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ABD ile Çin arasındaki gerginlik NBA'ye sıçradı

Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Houston Rockets'ın genel müdürünün Hong Kong'daki gösterilere destek veren Twitter paylaşımın ardından Çin Basketbol Ligi, bu takımla bağlarını askıya aldı.

AA | 08.10.2019 - 06:13..
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Houston Rockets Genel Müdürü Daryl Morey'nin Hong Kong'daki gösterilere destek veren ''Özgürlük için mücade, Hong Kong'a destek'' Twitter paylaşımı Çin'de tepkilere neden oldu.

BAZI ŞİRKETLER SPONSPORLUKTAN ÇEKİLDİ

Çin Basketbol Ligi, Houston Rockets ile bağlarını askıya aldı, bazı televizyon kanalları, Houston Rockets'ın maçlarını yayımlamayacağını duyurdu, bazı şirketler ise sponsorluklarını geri çekti.

ABD ile Çin arasındaki gerginlik NBA'ye sıçradı

GERİ ADIM ATTILAR

Gelen tepkiler üzerine NBA ise geri adım attı ve Houston Rockets Genel Müdürü Morey'nin paylaşımından üzüntü duyduklarını belirten bir açıklama yaptı. Morey ise Twitter paylaşımını sildi.

"NBA ÇİN'E BOYUN EĞDİ"

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlere göre, Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley ise NBA'i çıkarları için Çin'e ''boyun eğmekle'' suçladı ve NBA'a Çin'deki sezon öncesi maçlarını iptal etmesi çağrısında bulundu.

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