ABD ile Çin ticaret savaşını 90 günlüğüne durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'deki görüşmesinden 'iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi' konusunda uzlaşma çıktı.

GÖRÜŞME BAŞARILI GEÇTİ

Trump ile Şi Cinping arasındaki görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin başarılı geçtiği ve birçok konuda mutabık kalındığı kaydedildi.

Buna göre ABD ile Çin, 90 gün boyunca bir anlaşmaya varabilmek amacıyla yeni ticaret müzakerelerinde bulunacak ve bu süre içinde iki ülke de karşılıklı olarak herhangi bir yeni gümrük vergisi getirmeyecek.

Açıklamada ayrıca Trump'ın, 1 Ocak 2019'da 200 milyar dolar değerindeki ürün için yüzde 25'e artırılacağı daha önce açıklanan gümrük vergisi oranının yüzde 10'da kalmasına onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, eğer 3 aylık müzakere sürecinin sonunda bir anlaşmaya varılamazsa yüzde 10'luk tarifenin yüzde 25'e yükseltileceğine vurgu yapıldı.