ABD heyeti ile güvenli bölge toplantısı

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan güvenli bölgeye yönelik ikinci müşterek çalışması 5 Ağustos'ta başladı, devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 11. Büyükelçiler Konferansı'na gelişinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"BERABER HAREKET ETMEYİ, ÇALIŞMAYI ARZU EDİYORUZ"

Akar, ABD heyeti ile devam eden görüşmelerle ilgili “Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti. ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, çalışmayı arzu ediyoruz. Mümkün olmazsa yapmamız gerekenleri yapacağımızı defaatle söyledik." dedi.

Akar: ABD heyetiyle toplantılar olumlu ve oldukça yapıcı geçti ViDEO