taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9797
Euro
6.6003
Altın
1579.74
Borsa
118695
Gram Altın
304.065
Bitcoin
55645.82

ABD ile Meksika arasındaki en uzun kaçakçılık tüneli

ABD'li yetkililer, ülkenin Meksika sınırında bugüne kadarki en uzun kaçakçılık tünelinin bulunduğunu bildirdi.

DHA | 30.01.2020 - 16:07..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun Meksika'dan ABD'ye kaçakçılık için yaptırdığı tüneli, gölgede bırakacak bir tünel yapıldı.

ABD'li yetkililer, Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan tünelin uzunluğunun, 1313 metre olduğunu belirtti.

ABD ile Meksika arasındaki en uzun kaçakçılık tüneli

TÜNEL YERİN 21 METRE ALTINDA

Geçidin içerisinde asansör, demir yolu, drenaj, havalandırma sistemleri ve yüksek voltajlı elektrik kablolarının bulunduğu bilgisini paylaşan yetkililer, tünelin yerin 21 metre altında, yaklaşık 170 santimetre yükseklikte ve 70 santimetre genişlikte olduğunu kaydetti.

ABD ile Meksika arasındaki en uzun kaçakçılık tüneli

Geçidin kim tarafından ne kadar sürede inşa edildiğine dair açıklama yapılmadı.
Basındaki haberlerde ise Sinaloa kartelinin bölgede faaliyet gösterdiği anımsatıldı.

San Diego'da 2014'te bulunan en uzun ikinci tünel, 904 metre uzunluğundaydı.

ABD ile Meksika arasındaki en uzun kaçakçılık tüneli

İlginizi Çekebilir
Yolcu gemisinin zor anları
Norveç'te, kıyıya yanaşan yolcu gemisinin sert rüzgarla mücadelesi kameralara yansıdı.
İngiltere'den Avrupa'ya veda partisi
Sancılı bir süreç sonrası AB'ye veda eden İngiltere, Brexit için ülke genelinde kutlama yapılacak.
Yunanistan göçü önlemek için Ege'ye bariyer çekiyor
Yunanistan Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'ne yüzen bir bariyer çekmek için ihale açtığını duyurdu.
Çin'de koronavirüs nedeniyle evlerin mühürlendiği iddiası
Vuhan kentinde yayılan koronavirüs nedeniyle, kentte ve diğer bölgelerde kent sakinlerinin evlerinin mühürlendiği iddia edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi iddiası

Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi iddiası

567
Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

122
Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

2470
Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

261
Ekrem İmamoğlu: Üç gün boyunca kayak yaptım

Ekrem İmamoğlu: Üç gün boyunca kayak yaptım

1164
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepkiler

Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepkiler

163
Bahreyn de Trump'ın İsrail planını destekledi

Bahreyn de Trump'ın İsrail planını destekledi

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir