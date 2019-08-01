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ABD ile olan F-35 davamızın arkasında İsrail çıktı

İsrai'in, ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satmasını engellemek için baskı yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 01.08.2019 - 20:08..
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ABD ile olan F-35 davamızın arkasında İsrail çıktı

ABD ile İsrail arasındaki ilişkiler oldukça iyi. İki ülke, Yüzyılın Anlaşması adı altında Orta Doğu’da yani işgal planları yapıyorlardı.

Öte yandan Türkiye’nin bölgede güçleniyor olması İsrail’i endişelendiriyordu.

ABD, İSRAİL'E 16 TANE F-35 SATMIŞTI

Son iki yılda İsrail'e 16 adet F-35 savaş uçağı teslim eden ABD, İsrail’in bölgede bu tip savaş uçaklarına sahip tek ülke haline gelmesini sağladı. İsrail hükümeti, ABD’nin yardım fonlarını kullanarak en az 50 adet F-35 uçağı satın almak için ABD’deki Lockheed Martin şirketiyle anlaşma imzaladı ve 2024 yılına kadar tamamını teslim almayı hedefliyor.

TÜRKİYE'YE F-35 SATIŞINI ENGELLEDİ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre kanalında, İsrail’in bölgedeki askeri hava "üstünlüğünü" korumak için ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satmasını engellemek üzere perde arkasında çalıştığı belirtildi.

"İPTAL ETMEK İÇİN BASKI YAPTI"

Haberde, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına dikkat çekilerek, "İsrail, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’dan füze savunma sistemlerini satın almasını fırsat bildi ve Washington’a gelişmiş uçakların Türkiye’ye satışını iptal etmek için baskı yaptı." ifadelerine yer verildi.

ABD ile olan F-35 davamızın arkasında İsrail çıktı

ABD ile olan F-35 davamızın arkasında İsrail çıktı

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