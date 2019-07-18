ABD ile Rusya arasında nükleer görüşmeler yeniden başladı

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilmesi ve 2021'de sona erecek Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) belirsizliğin sürmesi, silahsızlanma anlaşmalarında bir kriz yaratmıştı.

NÜKLEER MÜZAKERELERE ÇİN DE DAHİL

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Cenevre'de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile bir araya gelerek nükleer silahsızlanmaya yönelik yeni uluslararası anlaşmayı hedefleyen müzakerelere başladı.

Açıklamada, "ABD ve Rus heyeti, Başkan Donald Trump'ın sunduğu Rusya ve Çin'le nükleer silah kontrolü alanındaki yeni konsepti istişare etti" dendi.