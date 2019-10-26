ABD ile Rusya arasında 'simülasyon savaşı' gerginliğı

Havacılık sitesi The Avionist'in haberine göre, İngiltere'nin Fairford Üssü'nden 19 Ekim'de havalanan B-52H, Kaliningrad bölgesi üzerinde uçtu. Uçuş sırasında bölgede bulunan Baltık Filosu'na yönelik 'bombardıman simülasyonu' gerçekleştirdi.

KARADENİZ ÜZERİNDE UÇTULAR

Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, 2 adet B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının Karadeniz üzerindeki eğitim uçuşlarını tamamladıkları belirtilmişti.

"KIRIM ÜZERİNDE BOMBARDIMAN" SİMÜLASYONU

PlaneRadar adlı uçuş gözlem sitesi de, 19 Ekim’de gerçekleşen eğitim uçuşlarında, Kırım’a yaklaşan bir B-52H uçağının şehri bombardıman simülasyonu gerçekleştirdiğini bildirmişti.

RUS UÇAKLARI ÖNLEME YAPTI

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'dan havalanan bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz’deki Rus sınırına yaklaşan B-52H uçağına önleme yaptığını duyurmuştu.

RUSYA: AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Duma yetkilileri, sınır ihlallerine yönelik Washington'dan açıklama talep etti.

ABD ve NATO üyesi ülkeler, Rusya'nın Baltık ve Karadeniz kıyılarında düzenli olarak gözlem uçuşları gerçekleştiriyor. NATO, 2014'teki Ukrayna krizinden bu yana Romanya ve Polonya'daki yabancı asker sayısını artırma kararı almıştı. Moskova her fırsatta, NATO'nun artan askeri varlığından duyduğu endişeyi dile getiriyor.