taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

ABD ile Rusya arasında 'simülasyon savaşı' gerginliğı

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52H bombardıman uçağının Kaliningrad üzerinde Rus Baltık Filosu'nu vurduğu simülasyon, Rusya'da tepki çekti.

AA | 26.10.2019 - 01:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Havacılık sitesi The Avionist'in haberine göre, İngiltere'nin Fairford Üssü'nden 19 Ekim'de havalanan B-52H, Kaliningrad bölgesi üzerinde uçtu. Uçuş sırasında bölgede bulunan Baltık Filosu'na yönelik 'bombardıman simülasyonu' gerçekleştirdi.

KARADENİZ ÜZERİNDE UÇTULAR

Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, 2 adet B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının Karadeniz üzerindeki eğitim uçuşlarını tamamladıkları belirtilmişti.

ABD ile Rusya arasında 'simülasyon savaşı' gerginliğı

"KIRIM ÜZERİNDE BOMBARDIMAN" SİMÜLASYONU

PlaneRadar adlı uçuş gözlem sitesi de, 19 Ekim’de gerçekleşen eğitim uçuşlarında, Kırım’a yaklaşan bir B-52H uçağının şehri bombardıman simülasyonu gerçekleştirdiğini bildirmişti.

RUS UÇAKLARI ÖNLEME YAPTI

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'dan havalanan bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz’deki Rus sınırına yaklaşan B-52H uçağına önleme yaptığını duyurmuştu.

RUSYA: AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Duma yetkilileri, sınır ihlallerine yönelik Washington'dan açıklama talep etti.

ABD ve NATO üyesi ülkeler, Rusya'nın Baltık ve Karadeniz kıyılarında düzenli olarak gözlem uçuşları gerçekleştiriyor. NATO, 2014'teki Ukrayna krizinden bu yana Romanya ve Polonya'daki yabancı asker sayısını artırma kararı almıştı. Moskova her fırsatta, NATO'nun artan askeri varlığından duyduğu endişeyi dile getiriyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

77
JGK tarafından havacı jandarmalara özel klip yayınlandı

JGK tarafından havacı jandarmalara özel klip yayınlandı

0
Düzce'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

Düzce'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

0
Ordu'da trafik kazasına yaşlı bir kadın öldü

Ordu'da trafik kazasına yaşlı bir kadın öldü

0
ABD ile Rusya arasında 'simülasyon savaşı' gerginliğı

ABD ile Rusya arasında 'simülasyon savaşı' gerginliğı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir