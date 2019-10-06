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ABD ile YPG'den ortak devriyelere devam

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Rakka’nın Tel Abyad ilçesinde ABD bayraklı personel taşıyıcı 7 zırhlı araçtan oluşan konvoy devriye gezdi.

Haber Merkezi | 06.10.2019 - 17:13..
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Sözde müttefikimiz ABD, Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeler için Türkiye'nin yanındaymış gibi davransa da aksini yapmaya devam ediyor...

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen yıl Suriye’deki askerlerini çekmek istediğini açıklamasına rağmen Washington ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor.

ABD ile YPG'den ortak devriyelere devam


YPG İLE ORTAK DEVRİYE

Türkiye'yi güvenli bölge inşası için oyalayan ABD, PKK işgalindeki Tel Abyad'da ortak devriye görevi gerçekleştirdi.

Gece geç saatlerde terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı işgal altında tuttuğu Fırat’ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras’ül Ayn bölgelerine yerleştirmişti.

ABD ile YPG'den ortak devriyelere devam

Diğer yandan YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras’ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla içinde keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etmişti.

Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürmüştü.

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