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ABD: İngiltere, Huawei ile ilgili kararını gözden geçirmeli

ABD, İngiltere'nin 5G ağlarında Çinli şirket Huawei'ye izin verdiğini hatırlatarak, kararın gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Haber Merkezi | 31.01.2020 - 11:09..
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Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz aylarda Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda birçok ülkede altyapısı kurulan 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan şirket, bazı ülkelerde ise yasaklanmıştı.

huawei

İNGİLTERE KISMEN İZİN VERDİ

İngiliz hükümeti, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına karar verdi. Ancak Çinli şirket, yalnızca belirli kısımlarda 5G hizmeti verebilecek.

HASSAS NOKTALARDA HİZMET VEREMEYECEK

İngiltere, Huawei'nin de içerisinde bulunduğu yüksek riskli hizmet sağlayıcıları, ülkenin belirli kısımlarındaki 5G bağlantısının dışında tutacak. Yani Çinli şirket, ülkedeki nükleer santral ve askeri tesisler gibi hassas noktalarda faaliyet gösteremeyecek. Ancak diğer bölgelerde, Huawei'nin sağlayacağı altyapı kullanılacak.

huawei

ABD İLE İNGİLTERE KARŞI KARŞIYA

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger liderliğindeki Amerikalı delegasyon; İngiliz yetkilileri, İngiltere’nin 5G ağında Huawei teknolojilerini kullanmamaları konusunda uyarmıştı.

Ayrıca ABD, daha önce "İngiltere'nin, 5G altyapısında Huawei şirketinden hizmet almasının iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının yeniden değerlendirilmesine neden olabileceği" konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD'nin bütün bu uyarılarına rağmen İngiltere'nin Huawei'den vazgeçmemesi, iki ülke arasında yeni bir anlaşmazlık doğmasına neden oldu.

huawei

ABD: İNGİLTERE, KARARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Londra'ya gerçekleştireceği uçak seyahatine başlamadan önce gazetecilere verdiği demeçte, İngiltere'nin Huawei kararını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Pompeo, ''Amerika'ya ait bilgiler bir internet ağı üzerinden geçtiğinde, o ağın güvenli olduğundan emin olmak istiyoruz. Bu nedenle Huawei'yi tercih etmenin oldukça riskli olacağını düşünüyoruz. Huawei, elde ettiği bilgileri doğrudan Çin hükümetine aktarıyor. Bu nedenle İngiltere'nin aldığı kararı değerlendireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

HUAWEİ

HUAWEI'DEN İDDİALI AÇIKLAMALAR

Verileri Çin hükümeti ile paylaştığı iddialarını her defasında yalanlayan Huawei, hiçbir ABD'li şirketin 5G teknolojisini rekabetçi fiyatlarla kullanıcılara sunamayacağını söyledi.

İngiltere ise, Huawei'yi yasaklamanın 5G'yi geciktireceğini ve tüketicilere daha pahalıya mal olacağını belirterek Çinli şirkete izin vermişti.

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ABD: İngiltere, Huawei ile ilgili kararını gözden geçirmeli

ABD: İngiltere, Huawei ile ilgili kararını gözden geçirmeli

ABD: İngiltere, Huawei ile ilgili kararını gözden geçirmeliABD: İngiltere, Huawei ile ilgili kararını gözden geçirmeli

ABD: İngiltere, Huawei ile ilgili kararını gözden geçirmeliABD: İngiltere, Huawei ile ilgili kararını gözden geçirmeliABD: İngiltere, Huawei ile ilgili kararını gözden geçirmeli

ABD: İngiltere, Huawei ile ilgili kararını gözden geçirmeli

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