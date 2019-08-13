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ABD, İngiltere'nin AB'den çıkmasını destekliyor

AB'den ayrılmasının ardından İngiltere, ticaret yapacağı ülkeleri kendi seçecek. ABD ise ticaret anlaşması yapılacak ülkelerin başında geliyor. Bu nedenle de ABD, Brexit sürecine destek veriyor.

AA | 13.08.2019 - 14:54..
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ABD, İngiltere'nin AB'den çıkmasını destekliyor

İngiltere ile Avrupa Birliği yol ayrımında.

Başbakan Boris Johnson, Brexit'in ekim ayının sonunda gerçekleşmesi konusunda oldukça kararlı.

İngiltere'ye Brexit sonrasındaki süreç için Donald Trump yönetimindeki Amerika'dan destek geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Bolton burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BREXİT SONRASI TİCARİ İLİŞKİLER

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın ABD’nin İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde çıkmasını desteklediğini ifade ettiğini bildirdi.

Bolton, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından (Brexit) ABD ile ticaret anlaşması yapacak olan ülkeler içerisinde ilk sırada yer alacağını kaydetti.

ABD, İngiltere'nin AB'den çıkmasını destekliyor

HIZLI HAREKET ETMEK İSTİYORUZ

İngiltere’nin AB’den çıkışının ardından ABD’nin bir dizi sektör bazlı ticaret anlaşmasının müzakerelerine başlayabileceğinin atını çizen Bolton, “Net olmak gerekirse, Trump’ın yönetiminde Britanya ticaret sırasının her zaman en önünde olacak. Biz çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Bir önceki hükümetle daha hızlı ilerlemiş olmayı dilerdik.” ifadelerini kullandı.

Financial Times gazetesi ise, Bolton’un Çinli Huawei’nin İngiltere’nin 5G altyapısında rol alması ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerine yer verdi. Bolton, “İngiliz yetkililer bana Huawei meselesine ilk aşamasından itibaren baktıklarını belirtti. 5G teknolojilerinin güvenliğinden ödün vermemek konusunda çok endişeliler. Bana, bu bu konuyu yeniden değerlendirmek istediklerini ve kararlarından emin olmak istediklerini söylediler.” İfadelerini kullandı.

ABD, İngiltere'nin AB'den çıkmasını destekliyor

JOHNSON TRUMP'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İran ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu bir dizi konuyu görüştü. Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda İran ile Hürmüz Körfezinde yaşanan gerilim, Hong Kong’daki gelişmeler ile İngiltere’nin 5G altyapısı konuları ele alındı.

Toplantıda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından iki ülkenin ticari ilişkilerinin alacağı şekil ile İngiltere’nin ABD ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapma kararlılığı da gündeme geldi. Öte yandan Johnson’ın ABD Başkanı Donald Trump ile de bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

5G KRİZİ

İngiltere'nin 5G altyapısında Çin'in Huawei şirketinin rol almasına yönelik planların basına yansıması İngiltere ile ABD arasında gerilime yol açmıştı.

Dönemin Başbakanı Theresa May, bu konuda basına bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın istifasını istemişti. Williamson, Johnson'ın Başbakan olmasıyla yeniden kabineye alınarak Eğitim Bakanlığına getirilmişti.

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