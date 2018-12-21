ABD Irak'ın Mahmur ilçesinde DEAŞ hedeflerini vurdu

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PKK ABD'nin bölgeden çekilmesini protesto ediyor

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Film sahnesi değil, trafik kazası

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Kadınlar otobüste kavga etti

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1 Yılbaşı biletlerine vatandaşlardan büyük ilgi Bu yıl verilen 70 milyon liranın sahibi olmak isteyen vatandaşlar, biletlere yoğun ilgi gösteriyor.

2 ABD Savunma Bakanı istifa etti ABD Savunma Bakanı Mattis "Suriye'den çıkmayalım" ısrarını sürdürdü, Trump askerlere "Eve dönün" çağrısını yaptıktan sonra "Mattis emekli olacak" açıklamasını yaptı.

3 Duygusal açlık doyurmuyor, şişmanlatıyor Yemek yediğinizin farkında olmuyor ve kendinizi bir türlü yemekten alıkoyamıyorsanız, kilolarınız da her geçen gün artıyorsa duygusal aç olabilirsiniz.

4 Yunanistan'da korku yayını: Türkiye S-400 alıyor Türkiye'nin alacağı S-400'ler, Yunanistan'da yayın yapan televizyonlarında geniş yer bulmaya devam ediyor.

5 Okula geç kalma öğlen aç kalma projesi, çözüm oldu Samsun'da ağırlıklı olarak Roman öğrencilerin eğitim gördüğü 2 okulda, 4 yıl önce devamsızlık probleminin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan 'Okula geç kalma öğlen aç kalma' projesi sonuç verdi.

6 Namık Kemal kimdir Her sürgünden sonra bir diğerine hazırlanan cümlelerini dizginleyemeyen, Vatan Yahut Silistre diye yollara düşen adam, Namık Kemal’in hayat hikayesidir.