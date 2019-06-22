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ABD, Irak'ta bir hava üssünü boşaltıyor

Irak'taki Balad Hava Üssü'nde görevli yüzlerce Amerikalı sözleşmeli personel, 'potansiyel güvenlik tehdidi' nedeniyle tahliyeye hazırlanıyor.

REUTERS | 22.06.2019 - 06:55..
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Reuters’ın Iraklı askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ordusunun yüklenici şirketlerinden Lockheed Martin ve Sallyport Global’in üste bulunan 400 personeli 10 gün içinde tahliye edilecek.

Halihazırda üste iki şirketin toplam 800 personeli bulunuyor.

ABD, Irak'ta bir hava üssünü boşaltıyor

SORUŞTURMALARLA GÜNDEM OLAN ASKERİ ÜS

Irak ordusunun F-16 filosunun bakımı üsteki personel tarafından yapılıyor. Balad üssü daha önce kötü yönetim, rüşvet, sözlü taciz ve ırkçılık gibi şikayetlerin ardından ABD hükümetince açılan soruşturmayla da gündeme gelmişti.

Öte yandan ABD’nin Irak’tan güvenlik gerekçesiyle personel çekmesi, Washington’un İran’a yönelik tehditlerini artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

ABD geçen ay da Bağdat Büyükelçiliği'ndeki acil görevde bulunmayan tüm diplomatlarının ülkeyi terk etmesini istemişti.

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