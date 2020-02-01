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ABD, Irak'taki saldırılarda yaralı asker sayısını artırdı

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne yönelik balistik füze saldırısında 64 ABD askerinin beyin travması geçirdiğini duyurdu.

İHA | 01.02.2020 - 08:22..
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ABD, Irak'taki saldırılarda yaralı asker sayısını artırdı

ABD Savunma Bakanlığı, 8 Ocak’ta İran’ın Irak’ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırısında 64 askerin beyin travması geçirdiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, “Onları hayatlarının geri kalanında izlemeye devam edeceğiz. Gerekli olan tedaviyi sağlamaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Amerikan askerleri Irak'taki üsse saldırıyı izledi VİDEO

ABD, Irak'taki saldırılarda yaralı asker sayısını artırdı

ABD, TRAVMALARI "AĞIR AĞIR" ARTIRDI

ABD, beyin travması geçiren askerlerin sayısını geçtiğimiz günlerde 34 olarak açıklamıştı.

ABD, Irak'taki saldırılarda yaralı asker sayısını artırdı

İRAN, "80 ABD ASKERİ ÖLDÜ" DEMİŞTİ

Öte yandan saldırının ardından ABD İran’ın saldırısında ölen ve yaralanan ABD askeri olmadığını açıklamış, İran ise 80 ABD askerlerinin öldüğünü açıklamıştı. Saldırı sonrası İran, General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’i öldürmesinin ardından intikam almak için bu saldırının gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

ABD, Irak'taki saldırılarda yaralı asker sayısını artırdı

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