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ABD Irak'tan çaldığı tarihi eserleri iade edecek

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından ABD askerlerinin Irak’tan çaldığı binlerce tarihi eserin ülkeye geri getirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 12.06.2019 - 01:56..
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ABD Irak'tan çaldığı tarihi eserleri iade edecek

Dünyanın en kadim uygarlıklarına ev sahipliği yapmış ve tarihin beşiği olarak kabul edilen topraklarından biri olan Irak'ın başkenti Bağdat 2003 yılında ABD askerleri tarafından işgal edilmişti.

Masallara, efsanelere konu olan, güzelliğiyle hayran bırakan Bağdat'ın içeriğindeki çok sayıda tarihi eser de yine ABD askerleri tarafından talan edilmiş, yağmalanmıştı.ABD Irak'tan çaldığı tarihi eserleri iade edecek

ESERLER İADE EDİLECEK

Irak Ulusal Müzesi’ni gezen Başbakan Adil Abdülmehdi, Saddam Hüseyin'in ardından ABD askerlerinin Irak’tan çaldığı binlerce tarihi eserin ülkeye geri getirileceğini ifade etti.

Açıklamada, Abdülmehdi’nin Ürdün’den birçok sayıda tarihi eserin iade edildiğini hatırlattığı ve ABD’nin Irak’tan çalınmış 15 bin tarihi eserin yakın zamanda ülkeye iade edileceğini duyurduğu belirtildi.

ABD Irak'tan çaldığı tarihi eserleri iade edecek

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Abdülmehdi’nin Irak’ın dünya medeniyeti için tarihi miras niteliği taşıdığını vurguladığı, ülkenin bugünü ve yarınını için bu tarihi mirasa sahip çıkılması gerektiğini aktardığı kaydedildi.

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