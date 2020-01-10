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ABD: Irak'tan çekilmeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Irak Meclisi'nin yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi kararına karşın, gündemlerinde 'Irak'tan çekilme' konusunun olmadığını belirtti.

AA | 10.01.2020 - 23:06..
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ABD: Irak'tan çekilmeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yazılı açıklamasında ABD'nin Orta Doğu'da "iyi bir misyonla" ve Irak'ta DEAŞ'la mücadele kapsamında bulunduğuna vurgu yaptı.

"DEAŞ'A KARŞI BURADAYIZ"

"Irak'taki askeri varlığımız DEAŞ'la mücadeleyi sürdürmek ve ABD'li, Iraklı ve koalisyon ortaklarımızı korumak amacına matuftur." ifadesini kullanan Ortagus, Irak'taki DEAŞ'la mücadele misyonunun halen önemli olduğunu belirtti.

Ortagus, Amerikan askerlerinin Irak'ta kalıp kalmayacağı ile ilgili sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu anda Irak'a giden heyetin amacı, Irak'la stratejik ortaklığımızı nasıl daha da geliştirebileceğimizi ve Orta Doğu'daki haklı ve uygun askeri varlığımızı konuşmaktır, yoksa askerlerin geri çekilmesini görüşmek değil."

ABD: Irak'tan çekilmeyeceğiz

"EGEMEN VE İSTİKRARLI BİR IRAK İSTİYORUZ"

Ortagus ayrıca, NATO'nun Irak'ta bundan sonra daha fazla nasıl rol üstlenebileceği konusunu da görüştüklerini vurguladı.

Açıklamasında Irak'la iş birliğine birkaç kez vurgu yapan Sözcü, "Egemen, müreffeh ve istikrarlı bir Irak'ın arkadaşı ve ortağı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD: Irak'tan çekilmeyeceğiz

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: "ORDUMUZ DEAŞ'I YOK ETMEK İÇİN BURADA"

Irak Meclisinin ülkedeki tüm yabancı askerlerin çekilmesini istemesine ilişkin olarak ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Iraklılar ve koalisyon güçlerindeki ortaklarımız, terör örgütü DEAŞ’ı yok etme görevimizden kuşku duymasın. Irak’a gönderilen heyet, birliklerimizin çekilme konusunu değil stratejik ortaklığımıza bağlı kalma konularını ele almak için burada” ifadeleri kullanıldı.

NATO’nun Irak’taki rolünü arttırmak için bir heyetin Bağdat’ta bulunduğuna dikkat çeken açıklamada “Sadece güvenlik açısından değil, Irak ile ABD arasındaki ekonomik ve diplomatik ortaklığımızı ele almaya ihtiyaç vardır. Biz güçlü, egemen, müreffeh ve istikrarlı bir Irak ile dost ve ortak olmak istiyoruz” denildi.

ABD: Irak'tan çekilmeyeceğiz

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