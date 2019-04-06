ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alacak

ABD ile İran arasındaki kriz büyüdükçe büyüyor. Kriz, bu kez Devrim Muhafızları Ordusu'na kadar ulaştı.

ABD, İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR LİSTESİNE ALACAK

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir ordu olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin kara listesine alınacak ve karar için ABD hükümeti geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiriyor.

İLK KEZ BİR ÜLKENİN ORDUSU BU ŞEKİLDE NİTELENDİRİLECEK

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haber; Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın pazartesi günü açıklaması beklenen kararın üç farklı kaynaktan da doğrulandı. Eğer karar onaylanırsa ilk kez bir ülkenin ordusu, 'terör örgütü' olarak nitelendirilecek.

İRAN'DAN MİSİLLEME

ABD basınında yer alan haberi gören İran hükümeti ise bu olaya karşı bir misilleme yapma kararı aldı. İran İslami Danışma Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Hashmetollah Falahat Pisheh konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BİZ DE ABD'Yİ TERÖR KARA LİSTESİNE ALIRIZ"

Pisheh kendi kişisel sosyal medya hesabında, "ABD'nin böyle bir karar alması durumunda biz de ABD ordusunu DEAŞ'ın yanına terör kara listesine alırız." şeklinde bir açıklama yaparak ABD'ye gözdağı verdi.