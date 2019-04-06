taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alacak

ABD hükümeti, İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu'nu yabancı terör örgütü olarak ilan edecek. Ancak İran'ın bu duruma misillemesi hazır.

Haber Merkezi | 06.04.2019 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alacak

ABD ile İran arasındaki kriz büyüdükçe büyüyor. Kriz, bu kez Devrim Muhafızları Ordusu'na kadar ulaştı.

ABD, İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR LİSTESİNE ALACAK

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir ordu olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin kara listesine alınacak ve karar için ABD hükümeti geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiriyor.

ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alacak

İLK KEZ BİR ÜLKENİN ORDUSU BU ŞEKİLDE NİTELENDİRİLECEK

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haber; Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın pazartesi günü açıklaması beklenen kararın üç farklı kaynaktan da doğrulandı. Eğer karar onaylanırsa ilk kez bir ülkenin ordusu, 'terör örgütü' olarak nitelendirilecek.

İRAN'DAN MİSİLLEME

ABD basınında yer alan haberi gören İran hükümeti ise bu olaya karşı bir misilleme yapma kararı aldı. İran İslami Danışma Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Hashmetollah Falahat Pisheh  konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alacak

"BİZ DE ABD'Yİ TERÖR KARA LİSTESİNE ALIRIZ"

Pisheh kendi kişisel sosyal medya hesabında, "ABD'nin böyle bir karar alması durumunda biz de ABD ordusunu DEAŞ'ın yanına terör kara listesine alırız." şeklinde bir açıklama yaparak ABD'ye gözdağı verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yusufeli ilçesinde seçim sonucuna itirazlar bitmiyor

Yusufeli ilçesinde seçim sonucuna itirazlar bitmiyor

54
Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

222
Kırklareli’de geçersiz oy nöbeti

Kırklareli’de geçersiz oy nöbeti

51
Atatürk Havalimanı'nda son sefer Singapur'a yapıldı

Atatürk Havalimanı'nda son sefer Singapur'a yapıldı

36
CHP'li Mahmut Tanal: İnternetimizi yavaşlattılar

CHP'li Mahmut Tanal: İnternetimizi yavaşlattılar

143
Özcan Deniz ve Aslı Enver İsrail'de

Özcan Deniz ve Aslı Enver İsrail'de

49
Atatürk Havalimanı'na gözyaşlarıyla veda

Atatürk Havalimanı'na gözyaşlarıyla veda

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir