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ABD, İran lideri Hamaney'i yaptırım listesine aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait İHA'yı düşürmesinin ardından İran'a yönelik yeni yaptırımları içeren başkanlık kararnamesine imza attı. Trump İran lideri Hamaney'i yaptırım listesine dahil etti.

AA | 24.06.2019 - 20:02..
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ABD ile İran arasındaki İHA krizinin neden olduğu ve gerilim, yeni yaptırımları doğurdu. Trump, İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesine imza attı.

YENİ YAPTIRIMLAR

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısıyla İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

ABD, İran lideri Hamaney'i yaptırım listesine aldı

Trump, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu dile getirerek, "Pek çok isimle birlikte İran liderini de hedef alan çok güçlü yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzalıyorum. Bugünkü adımımız, bir İHA'mızın düşürülmesi de dahil son haftalarda İran rejiminin saldırgan birçok davranışının sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, İran lideri Hamaney'i yaptırım listesine aldı

YAPTIRIM LİSTESİNE ÜST DÜZEY İSİMLER

ABD Başkanı, İran'ın hareket tarzındaki asıl sorumluluğun İran lideri Hamaney'de olduğunu, bu sebeple söz konusu yaptırımlardan onun da etkilendiğini ifade etti.

ABD yönetimi Hamaney'in yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey bazı isimlerini de yaptırım listesine ekledi.

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