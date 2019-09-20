ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapacağı görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİYE KADAR UYGULANAN EN BÜYÜK YAPTIRIM"

Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklayan Trump, "Bu yaptırımlar, şimdiye kadar bir ülkeye uygulanan en büyük yaptırımlar. Bu yaptırımlar, doğrudan en üst düzey yöneticilerini hedef alacak." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Trump, "ABD, her zaman hazır." değerlendirmesinde bulundu.,

GERİLİ AZALMADI

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2018’de, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırılan tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma kararı aldı.

O günden bu güne iki ülke arasındaki gerilim bir türlü azalmadı. ABD cephesinin yaptığı açıklamalar iki ülkenin açık bir şekilde savaşa gidebileceğini gösteriyor.