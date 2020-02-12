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ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Irak'ta ABD askerlerininbulunduğu Ayn el-Esad üssüne yönelik füze saldırısında, beyin travması geçiren ABD askeri sayısının 109'e yükseldiğini duyurdu.

İHA | 12.02.2020 - 03:43..
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ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı

ABD, beyin travması geçiren askerlerin sayısını Ocak ayı sonunda 64 olarak açıklamıştı.

İRAN, "80 ABD ASKERİ ÖLDÜRDÜK" DEMİŞTİ

Öte yandan ABD, İran’ın saldırısında ölen ve yaralanan ABD askeri olmadığını açıklamış, İran ise 80 ABD askerlerinin öldüğünü ifade etmişti.

İran, General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ABD tarafından öldürülmesinin ardından intikam almak için bu saldırının gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

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ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı

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