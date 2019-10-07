'ABD İran’a siber saldırı düzenledi' iddiası

ABD ile İran arasındaki kriz, bir türlü sona ermiyor. Nükleer kriz ve yaptırımların ardından şimdi bir de siber saldırı iddiaları, iki ülke arasındaki ilişkileri daha çok gerecekk.

"SALDIRILARIN NASIL KARŞILIK BULACAĞINI İYİ BİLİYORLAR"

İran’da askeri bir törende konuşan İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Celali, ABD’nin İran’a yönelik siber saldırı tehditlerine değinerek, "ABD birçok kez İran’ı siber saldırıyla tehdit etti ve siber saldırılar düzenledi. Bu saldırıların nasıl karşılık bulacağını ise doğal olarak çok iyi biliyorlar." dedi.

ÖZEL TATBİKAT HAZIRLIĞI

İran Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu siber saldırılara karşı gerekli hukuki süreci takip ettiğini aktaran Celali, “Bize düşen vazife ise siber savunma gücümüzü ve teknik altyapımızı daha da geliştirmektir. Bu konuda özel tatbikatlar düzenlenmeli.” şeklinde konuştu.

"SİBER SAVUNMA ALANINDA İLERLEMEK İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz altı ay içerisinde 120 farklı siber tatbikat gerçekleştirdiklerini söyleyen İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Celali, gerçekleştirdikleri tatbikatlar ile zayıf noktaların tespit edildiğini vurgulayarak, "Gerçekleştirdiğimiz tatbikatların yüzde 70’i enerji sektörünü kapsamakta.” dedi.

İran’ın siber savunma alanında yeterli teknik altyapıya sahip olduğunu söyleyen Celali, “Siber savunma alanında daha ileri bir noktaya ilerlemek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.