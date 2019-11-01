taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7096
Euro
6.3764
Altın
1510.73
Borsa
98468.52
Gram Altın
277.406
Bitcoin
51863.78

ABD' İran'a yeni yaptırımlar uyguladı

ABD yönetimi, İran'ın inşaat sektörü ile bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar getirdi.

AA | 01.11.2019 - 06:42..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD yönetimi, İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

YAPTIRIMLAR SIKILAŞTIRILARAK DEVAM EDECEK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetimine yönelik yaptırım rejiminin sıkılaştırılmaya devam edeceği vurgulandı. Pompeo, açıklamasında, İran Devrim Muhafızlarının elinde veya etkisinde olduğunu ifade ettiği inşaat sektörünün hedef alındığını kaydetti. Mike Pompeo ayrıca, İran'ın nükleer ve balistik füze programında kullanılan 4 materyalin ticaretinin de yaptırım kapsamına dahil edildiğini belirtti.

ABD, İRAN'IN FİNANSAL YAPISINI HEDEF ALMIŞTI

ABD daha önce de İran'ın finansal yapısını hedef alarak İran Merkez Bankasını yaptırım listesine almıştı. Washington yönetimi ayrıca İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu da yaptırım listesine eklemişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

220
MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

42
Ali Koç: Beşiktaş'a karşı büyük sempatim var

Ali Koç: Beşiktaş'a karşı büyük sempatim var

60
Ece Üner, metrodaki taciz hakkında konuştu

Ece Üner, metrodaki taciz hakkında konuştu

0
Bir kadın, boynuna piton dolanmış şekilde ölü bulundu

Bir kadın, boynuna piton dolanmış şekilde ölü bulundu

2
Kars'ta çobanların kavgasına köylüler de katıldı

Kars'ta çobanların kavgasına köylüler de katıldı

16
Yangın sırasında bir at ailesi için geri dönüyor

Yangın sırasında bir at ailesi için geri dönüyor

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir