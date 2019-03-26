ABD İran'ın etrafını üslerle sardı

Arap ülkelerinde çok sayıda üssü bulunan Amerika, olası bir savaş durumu için bu üsleri geliştirmenin planlarını yapıyor.

UMMAN'DA İKİ YENİ ÜS KAZANDI

Bu doğrultuda Umman'da iki yeni üs daha açan ABD, jeopolitik olarak kendisine avantaj sağlamış oldu.

BÖLGEDE ETKİN OLMA PLANI

Bölgede iki liman var. Birisi Duqm limanı diğeri Salalah limanı. Basra Körfezi'ne yakın olan bu limanlardan yararlanma şansı yakalanyan ABD bölgede etkin olacak.

HÜRMÜZ KAPANIRSA UMMAN'DAN HAREKET EDİLECEK

ABD bu anlaşmayı yapabilmek için 6 yıldır uğraşıyordu. ABD'nin Katar ve Suudi Arabistan'da da kullanabileceği üsleri var. İran'a karşı herhangi bir hareketlenmede bu Umman üslerinin yararlı olacağı çünkü Hürmüz Boğazı'nı İran'ın kapatması halinde Amerika'nın bu iki üsten harekete geçeceği ifade ediliyor.



Ürdün'de Al Azrak Hava Üssü de ABD'nin geliştirmek istediği üslerden biri.

Bütün bu gelişmeler ambargo altındaki İran'ı tedirgin ediyor. İran nükleer faaliyetlerini ve füzelerini geliştirmeye devam ediyor.