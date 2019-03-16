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ABD İslam Merkezi'nde Yeni Zelanda'daki saldırı protestosu

ABD'nin Washington eyaletinde bulunan bir İslam Merkezi'nde kılınan namazın ardından Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırıya tepki gösterildi.

AA | 16.03.2019 - 09:21..
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ABD'nin başkenti Washington'da cuma namazı kılan Müslümanlar, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi. Washington DC İslam Merkezi'nin imamı, cuma hutbesinde konuya ilişkin değerlendirmede bulunarak saldırıyı kınadı.

NEFRET DEĞİL HUZUR VERMELİYİZ

Cami cemaatinden Mali vatandaşı Ahmed Sirajj yaptığı açıklamada, Müslümanların saldırının acısını derinden hissettiklerini belirterek, "Birbirimizi sevmeli, birbirimize uyum sağlamalı, nefret değil, huzur vermeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD İslam Merkezi'nde Yeni Zelanda'daki saldırı protestosu

CUMA NAMAZINA ENDİŞEYLE GELDİM

Filistin asıllı ABD vatandaşı Kerim el Sayed de saldırıya ilk başta inanamadığını, özellikle Yeni Zelanda gibi sakin bir ülkede gerçekleşmiş olmasına anlam veremediğini söyledi. ABD'de yaşayan bir Müslüman olarak sık sık bu tarz saldırılara maruz kalma ihtimalinin aklına geldiğini kaydeden Sayed, "Bu cuma namazına bile endişeyle geldim. Her zaman duyuyoruz ama fiziksel olarak orada olmak sanırım oldukça farklıdır." dedi.

Sayed, Amerikalı Müslümanlar olarak güvenlikleri için ABD Anayasası kapsamında silahlanmaları gerektiğine inanmaya başladığını belirterek, "ABD'deki Müslümanların yasal olarak silahlanması ve kendi camilerini korumalarının zamanının geldiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Kötü insanların her zaman ve her ülkede bulunduğuna dikkati çeken Sayed, güvenlik konusunun yanı sıra Müslümanlar olarak İslamofobinin varlığını ve boyutunu daha aktif şekilde anlatmaları gerektiğini vurguladı.

ABD İslam Merkezi'nde Yeni Zelanda'daki saldırı protestosu

TÜRK CAMİSİNDE GIYABİ CENAZE ZAMANI

Başkent Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) de saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından hayatını kaybedenler ve aileleri için dua edildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen silahlı terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirdi.

ABD İslam Merkezi'nde Yeni Zelanda'daki saldırı protestosu

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