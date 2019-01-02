ABD İsrail ile işbirliğini sürdürdürecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den askerlerini tamamen çekme kararına rağmen İsrail ile Suriye'deki işbirliğinin süreceğini ve iki ülkenin Ortadoğu'da İran'ın nüfuzuna karşı konulması için birlikte çalışması sürdüreceğini söyledi.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞME YAPTI

Pompeo Brezilya'nın başkenti Brasilia'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşme öncesinde dün konuştu.

Trump'ın geçen ay aldığı Suriye'den çekilme kararının ardından yaptığı ilk açıklamada Pompeo, geri çekilme kararının, "ABD yönetiminin İsrail ile üzerinde birlikte çalıştığı hiçbir şeyi değiştirmediğini" söyledi.

"DEAŞ'A KARŞI OPERASYONLAR SÜRÜYOR"

Pompeo, İslam Devleti militan örgütünün kısaltmalarından birine atıfta bulunarak, "DEAŞ'a karşı operasyonlarımız sürüyor, İran'ın saldırganlığına karşı gelme çalışmalarımız sürüyor ve Ortadoğu'nun istikrarı ile İsrail'in korunmasına yönelik taahhütlerimiz bu karar öncesinde olduğu şekliyle devam ediyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino, Pompeo ile Netanyahu'nun "İran ve işbirlikçisi aktörlerin İsrail'in ve bölgenin güvenliğine yönelik bölgesel saldırganlıklar ve provokasyonların oluşturduğu kabul edilemez tehdidi" görüştüklerini ifade etti.