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ABD-İsrail ilişkileri Trump ile zirve yaptı

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün ABD'de gerçekleşen skandal imzanın atıldığı törende mutluluktan havalara uçtu.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 07:36..
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ABD-İsrail ilişkileri Trump ile zirve yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana İsrail'in savunduğu ne kadar haksız politika varsa arkasında durdu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington şubesini kapatan Trump, bu hareketiyle İsrail'den alkış aldı.

ELÇİLİĞİ KUDÜS'E TAŞIDI

Daha sonra bütün dünya karşısında durmasına rağmen Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Trump, dünyayı karşısına aldı. Trump, BM Kararına rağmen İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı.

ABD-İsrail ilişkileri Trump ile zirve yaptı

BM İnsan Hakları Sözleşmesi'nden İsrail için ABD imzasını çeken Trump, kendi ülkesindeki tepkileri dahi dinlemedi.

Ve son olarak dün Golan Tepeleri'nin işgalini tanıyan Trump, Ortadoğu'yu karıştıracak bir hale daha yaptı.

DEFALARCA TEŞEKKÜR ETTİ

İmza töreninde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'a birçok kez teşekkür ettiği konuşmasında, "İsrail sizden daha iyi bir dost görmemiştir." yorumunu yaptı.

Netanyahu, Trump'ın İsrail konusunda bugüne kadar verdiği sözleri tuttuğunu, Golan Tepeleri konusundaki son adımının ise "tarihi bir adım" olduğunu ifade etti.

ABD-İsrail ilişkileri Trump ile zirve yaptı

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