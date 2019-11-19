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ABD Filistin'deki İsrail yerleşimlerini yasa dışı görmüyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini artık 'uluslararası hukuka aykırı olarak görmediğini' açıkladı.

AA | 19.11.2019 - 01:23..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HUKUKARA AYKIRI OLARAK KABU ETMİYOR"

Gazetecilere demeç veren Pompeo Filistin'deki yasa dışı İsrail yerleşkelerine ilişkin, "ABD, artık İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı olarak kabul etmiyor." dedi. Irak ve İran'da yaşanan protestolara ilişkin açıklamada bulunan bakan, "İran'da yaşanan ölümlerle ilgili endişeliyiz ve rejimi baskıya son vermeye ve insan haklarına saygı duymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜM GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ"

"Irak'a yönelik her İran müdahalesini engelleyeceğiz" diyen Pompeo, "Irak'ın kaynaklarını yağmalayanların sorumlu tutulması için tüm gücümüzü kullanacağız" diye konuştu. Diğer yandan Pompeo, İran'ın 'gizlice uranyum zenginleştirdiğini' iddia ederek, çözümün yeni bir nükleer anlaşma için kapsamlı müzakerelerden geçtiğini belirtti.

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