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ABD İstanbul Konsolosluğu'ndan İmamoğlu'na tebrik mesajı

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 15:37..
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31 Mart seçimlerinden sonra 23 Haziran seçimlerinden de zafer ile ayrılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, tebrikler gelmeye devam ediyor.

Bir tebrik de ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan geldi.

"İYİ DİLEKLERİMİZİ SUNARIZ"

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri, dün oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler. Avrupa’nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

ABD İstanbul Konsolosluğu'ndan İmamoğlu'na tebrik mesajı

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