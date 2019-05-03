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ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

ABD Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye temaslarının pozitif geçtiğini açıkladı.

İHA | 03.05.2019 - 06:21..
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ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

Milli Savunma Bakanlığı'nın "Fırat'ın doğusuna girmeye hazırız" açıklamasının ardından ABD hükümeti, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile birlikte bir heyeti Türkiye'ye göndermişti.

ABD Büyükelçilik Sözcüsü Raejean Stokes, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Türkiye temaslarını değerlendirdi.

"GÖRÜŞMELER POZİTİFTİ"

Stokes, "Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı. Suriye konusunda ortak endişelere dönük ilerleme sağlayabilmek için çalışacağız” dedi.

ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

"GÖRÜŞMELER SÜRECEK"

Jeffrey’in Türkiye’deki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldiğini vurgulayan Stokes, görüşmelerde, Türkiye ve ABD’nin Suriye’deki endişeleri ile kuzey Suriye’nin güvenlik ve istikrarı konularının ele alındığını belirtti.

ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

Stokes, olumlu geçen görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini süreceğini vurguladı.

ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

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