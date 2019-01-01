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ABD Komutanlığı'ndan, bombalı mesaj özrü

Sığınak delici bombayı New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarında "düşen top" etkinliğine benzeterek 2019'u kutlayan ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı özür diledi.

AA | 01.01.2019 - 08:50..
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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) denizaşırı nükleer komuta ve kontrolünden sorumlu masası olan Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, Twitter üzerinden, "Attığımız yeni yıl mesajı tatsız ve bizim değerlerimizi taşımıyordu. Biz, Amerika ve müttefiklerimizin güvenliğine bağlıyız. Özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.

"İHTİYAÇ OLURSA ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ŞEY ATARIZ"

Komutanlık daha önce yine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Times Meydanı geleneği olarak yeni yıl büyük top düşürülerek kutlanıyor. İhtiyaç olursa biz de çok daha büyük bir şeyi atmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Paylaşıma eklenen videoda ise B-2 hayalet uçağıyla geçen haftalarda test edilen GBU-57 kodlu 14 tonluk "Büyük Ordonat Delici" olarak da bilinen sığınak delici bombanın fırlatılma görüntüsü yer aldı.

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