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ABD Kongresinde 'Baba Bush' için anma töreni düzenlendi

94 yaşında hayatını kaybeden, ABD'nin 41. başkanı George H. W. Bush için Kongre’de düzenlenen törene, Başkan Yardımcısı Pence katıldı.

AA | 04.12.2018 - 08:45..
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94 yaşında hayatını kaybeden, ABD'nin 41. başkanı George Herbert Walker Bush için Kongre’de düzenlenen törene, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence katıldı. Pence, Bush ailesine başsağlığı diledi ve “Bu özel insanı ulusumuzla ve dünyamızla paylaştığınız için size teşekkür ederim.” dedi.

ABD Kongresinde 'Baba Bush' için anma töreni düzenlendi

KONGRE'DE TUTULACAK

Kongre’de düzenlenen anma törenine, ABD Anayasa Mahkemesi'nden de yargıçlar katıldı. Törende ayrıca, çok sayıda senatör konuşma yaparak Bush ailesine başsağlığı diledi.

Anma töreni kapsamında Bush’un naaşının, çarşamba gününe kadar Kongre’de tutulması planlanıyor.

ABD Kongresinde 'Baba Bush' için anma töreni düzenlendi

KESKİN NİŞANCILAR ABD KONGRESİ'NDE

Bu arada ABD Kongresi'nde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Kongre binasının çatısında keskin nişancılar ve özel güvenlik ekipleri de göz açtırmadı.

ABD Kongresinde 'Baba Bush' için anma töreni düzenlendi

ABD Kongresinde 'Baba Bush' için anma töreni düzenlendi

SOVYETLER DÖNEMİNDE GÖREV YAPTI

Bir süredir tedavi gören Bush, Teksas eyaletinin Houston kentinde hayatını kaybetmişti. 1989-1993 yılları arasında Beyaz Saray'da bulunan Bush, özellikle Sovyetler Birliği döneminin sonunda görev yapan ABD Başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.

ABD Kongresinde 'Baba Bush' için anma töreni düzenlendi

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