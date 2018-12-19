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ABD konut başlangıçlarında yükseliş

Ülkede konut başlangıçları, kasımda yüzde 0,4'lük düşüş beklentisine karşın yüzde 3,2 arttı.

AA | 19.12.2018 - 10:04..
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ABD konut başlangıçlarında yükseliş

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 3,2 artarak 1 milyon 256 bin oldu. Yılın başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik izleyen verinin, 1 milyon 228 bine gerilemesi bekleniyordu.

ABD konut başlangıçlarında yükseliş

ÖNCEKİ YILA GÖRE DAHA DÜŞÜK

Piyasaları "olumlu yönde şaşırtan" veri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 daha düşük oldu.

Kasım ayı inşaat izinleri de aylık yüzde 5 artarak 1 milyon 328 bine yükseldi. Gelecek dönemdeki konut başlangıçları hakkında ipucu veren, inşaat izinlerine yönelik beklenti 1 milyon 260 bin seviyesindeydi.

ABD konut başlangıçlarında yükseliş

İNŞAAT İZİNLERİ ARTTI

Bu arada, ekim ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 228 binden 1 milyon 217 bine, inşaat izinleri de 1 milyon 263 binden 1 milyon 265 bine revize edildi.

Analistler, kasım ayına ilişkin verileri, yükselen faiz hadleri, artan girdi ve emek maliyetleriyle zayıf seyreden, ABD konut sektörü için nadir gelen iyi haberlerden biri olarak değerlendirdi.

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