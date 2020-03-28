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ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor

Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktorlara çağrıda bulundu.

AA | 28.03.2020 - 00:06..
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ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor

Sağlık sisteminin pahalı ve yetersiz olmasıyla sık sık eleştirilen ABD'de Kovid-19 sayıları New York başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde hızla artarken, ülkede sağlık personeli ve tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanmasından endişe ediliyor.

ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor

Salgının hızla yayılması karşısında çaresiz kalan ABD yönetimi, yaşanması büyük bir olasılık olarak görülen bu sıkıntının önüne geçmek adına yeni bir adım attı.

ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor

ABD'DE ÇALIŞMAK İSTEYEN SAĞLIKÇILARA ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Biriminin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Özellikle Kovid-19 konusunda çalışan ve ABD'de çalışmak isteyen sağlıkçıları, J (kültürel ya da eğitim alanında değişim vizesi) ya da H (çalışma vizesi) için kendilerine en yakın ABD büyükelçiliği ya da konsolosluğuna başvurmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor

BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu duyurudan saatler sonra yapılan ikinci duyuruda ise bu alana başvuracak kişilerin daha önce göçmen ya da göçmen olmayan bir ABD vizesi için onaylanmış bir dilekçesinin olması gerektiği ya da bir değişim programına başvurmak için yeterli şartları karşılaması gerektiği vurgulandı.

ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor

100 BİNDEN FAZLA VAKA

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre ABD'de Kovid-19 vakaları, İtalya ve Çin'i geride bırakrak 100 bini, salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise bin 500'ü geçti.

ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor

ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor

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ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
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