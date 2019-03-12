taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4593
Euro
6.1555
Altın
1297.345
Borsa
101241.24
Gram Altın
227.836

ABD küresel silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı

ABD'nin dünyadaki büyük ölçekli silah ihracatı, 2014-2018'de, bir önceki 4 yıla oranla yüzde 29 artış göstererek yüzde 36'ya ulaştı.

AA | 12.03.2019 - 15:26..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD küresel silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı

Stockholm Barış Araştırma Enstitüsü'nün "Uluslararası Silah Transferlerindeki Eğilimler 2018" raporu yayınlandı. Rapora göre, dünyadaki büyük ölçekli silah transferinin hacmi, 2003'ten beri istikrarlı bir şekilde arttı.

Uluslararası büyük ölçekli silah transfer hacmi, 2014-2018 döneminde bir önceki 4 yıllık döneme kıyasla yüzde 7,8 ve 2004-2008'e oranla yüzde 23 artış gösterdi.

Aynı dönemde, 67 ülke büyük ölçekli silah ihracatı yaparken, söz konusu silahların yüzde 99'u en büyük 25 ihracatçı tarafından yapıldı.

ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin 2014-2018 döneminde dünyadaki büyük ölçekli silah ihracatının yüzde 75'ini yaptı.

ABD küresel silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı

ABD 53 BİN GÜDÜMLÜ BOMBA İHRAÇ ETTİ

ABD, 2014-2018 döneminden önceki 4 yıla oranla, silah ihracatında yüzde 29 artışa ulaşarak, dünyadaki toplam silah ihracatının yüzde 36'sını gerçekleştirdi.

Raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'nin büyük ölçekli silah ihracatının yüzde 19'unu güdümlü füzeler oluşturdu. Bu ihracatın içinde 400 seyir füzesi ve 124 balistik füze yer aldı. Ayrıca, ABD 36 bin 500 tanksavar füze ve 53 bin 500 güdümlü bomba ihraç etti. ABD, önceki yıllarda olduğu gibi, 2014-2018'de de balistik füze savunma sistemi ihraç eden en büyük ülke oldu."

Bununla birlikte, aynı dönemde Rusya'nın silah ihracatı yüzde 17'lik bir düşüş yaşarken, Fransa, Almanya ve Çin 2009-2013 dönemine göre silah ihracatını artırdı.

ABD küresel silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı

EN ÇOK SİLAH ALAN ÜLKE: SUUDİ ARABİSTAN

Rapora göre, 2014-2018 yılları arasında 155 ülke büyük ölçekli silah ithalatı yaparken, Suudi Arabistan, Hindistan, Mısır, Avustralya ve Cezayir dünyadaki en büyük 5 silah ithalatçısı olarak söz konusu silahların yüzde 35'ini satın aldı.

Son 8 yılda Orta Doğu ülkelerinin büyük ölçekli silah ithalatında yüzde 87 artış yaşanırken, Suudi Arabistan 2014-2018 döneminde bu silahların yüzde 12'sini alarak, dünyadaki büyük ölçekli silah ithalatı yapan ülkeler arasında birinci sıraya yerleşti.

Bununla birlikte, Asya ve Okyanusya bölgesi dünyadaki büyük ölçekli silahların yüzde 40'ını ithal ederken, Orta Doğu yüzde 35, Avrupa yüzde 11, Afrika yüzde 7,8 ve Amerika yüzde 6,2'sini aldı.

ABD küresel silah ihracatının yüzde 36'sını yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

89
Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

117
Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

419
Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

60
Melania Trump FETÖ okulunu övdü

Melania Trump FETÖ okulunu övdü

60
Beşiktaş Karius'u gönderme kararı aldı

Beşiktaş Karius'u gönderme kararı aldı

43
Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

242
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir