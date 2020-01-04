ABD, Kuveyt'e 3 bin asker gönderdi

Benzin ve elektrikle çalışan motorlu bisiklet yaptı

1 Trafik cezası yememek için gurup kurdu Polis uygulamaları ve radardan kaçmak için sosyal medyada kurduğu grup sayesinde 8 yıl boyunca hiç ceza yemeyen Togay Kömür, bu kez yakalandı.

2 Avustralya'da yangınlara ordu da müdahale edecek Başbakan Scott Morrison, aylardır devam eden yangınların kontrol altına alma çabalarına yardımcı olması için yaklaşık 3 bin askerin göreve çağrıldığını duyurdu.

3 Haluk Bilginer'den İÜ öğrencilerine destek Tiyatrocu Haluk Bilginer, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yemek uygulamasına karşı gerçekleştirdiği boykot kararına destek verdi.

4 İstanbul Üniversitesi'nde tepkiler devam ediyor Yemekhane zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına karşı Beyazıt Kampüsü'nde eylem yapan öğrenciler üniversitenin bütçe planlamasına tepki gösterdi.

5 Diyarbakır'da Çiftlik Bank yöntemi dolandırıcılık 2 dolandırıcı çiftlik kuruyoruz diyerek köylülerden topladıkları ve 20 milyon lira değerindeki büyükbaş hayvan ile kayıplara karıştı.

6 Antalya'da bir kişi 200 metrelik uçuruma yuvarlandı 3 arkadaşıyla kuş avına çıkan Vedat G., tuttuğu kayanın kopması sonucu 200 metreden uçuruma yuvarlandı