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ABD, Kuzey Kore'nin kargo gemisine el koydu

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin kömür taşıyan bir kargo gemisine "uluslararası yaptırımları deldiği" gerekçesiyle el konduğunu açıkladı.

AA | 10.05.2019 - 08:47..
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ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, kömür taşımak için kullanılan Kuzey Kore'ye ait kargo gemisi "Wise Honest"ın ABD kara sularına yaklaşması üzerine gemiye el konduğu bildirildi.

ABD'nin ilk kez bir Kuzey Kore kargo gemisine el koyduğunu belirten yetkililer, geminin bakım ve ekipman ihtiyacının "yanlışlıkla" Amerikan bankaları üzerinden dolarla yapıldığını belirtti.

Açıklamada, geminin Kuzey Kore'nin kömür transferine ilişkin uluslararası yaptırımları ihlal ettiği vurgulandı.

ENDONEZYA'DA DA ALIKONULMUŞTU

Kargo gemisi Wise Honest, geçen ay da 24 mürettebatıyla birlikte Endonezya'da alıkonulmuştu.

İki ülke arasındaki gerginlik artarken Kuzey Kore'nin bugün kısa menzilli balistik bir füze denemesi yaptığı açıklanmış, aynı gün ABD Hava Kuvvetleri de kıtalararası balistik bir füze denemesi gerçekleştirmişti.

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