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ABD Libya'daki askerlerini çekiyor

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Libya'da artan karışıklıktan dolayı ülkede bulunan Amerikan güçlerinin geçici olarak ülkeden çekildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 17:43..
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ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine ülkedeki Amerikan askerlerinin çekildiğini açıkladı.

AFRICOM'un Libya'daki görevlerinin, diplomatik misyonlara askeri destek, terörle mücadele ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ortaklığın geliştirilmesi gibi faaliyetlerden oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

ASKERİ DESTEK VE TERÖRLE MÜCADELE

"ABD Afrika Komutanlığı Libya'daki güvenlik durumunu değerlendirirken tedbir amaçlı askeri bir planlama yapıyor. Komutanlık, gelişen güvenlik durumundan dolayı personel değişiklikleri yapıyor. ABD Afrika Komutanlığı Libya'daki koşulları izlemeye devam edecek ve uygun olduğu takdirde Amerikan askeri varlığını sürdürmek için fizibilite değerlendirmesi yapacaktır."

ABD Libya'daki askerlerini çekiyor

LİBYA'DA NELER OLUYOR

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 nisanda Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. UMH'ye bağlı Yaralı ve Saha Sağlık Birimi Sözcüsü Malik Mersit, özel televizyon kanalı Ahrar'a yaptığı açıklamada, dünkü çatışmalarda 7 kişinin öldüğünü, 55 kişinin yaralandığını söylemişti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.

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