ABD medyası Amerika'da yaşanan olayı Suriye gibi gösteriyor

Türkiye tarafından, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, yabancı medyanın provokasyonları devam ediyor.

ABD'DEKİ OLAYI SURİYE DİYE VERİYORLAR

Ülke sınırlarımız içerisinde yalan görüntülerle algı oluşturmaya çalışan HDP'den sonra, ABD'de ABC News televizyonu, 2017 yılında YouTube’da yayınlanan ABD'de yaşanan videoyu Barış Pınarı Harekatı’na ait gibi göstererek manipülasyon yaptı.

ABC News'in Türkler sivilleri bombalıyor yalanı VİDEO