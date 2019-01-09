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ABD medyasında Bolton ziyareti

Dün Ankara'da Suriye konusunda görüşmeler yaptıktan sonra ülkesine dönen Bolton'a, ABD medyası geniş yer ayırdı.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 07:46..
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ABD medyasında Bolton ziyareti

Türkiye ve ABD heyetleri arasında Ankara'da yapılan Suriye görüşmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'yi korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" açıklamasının gölgesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşemedi.

ABD medyasında Bolton ziyareti

"GEREK YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısından yaptığı açıklamalarla Bolton'a yüklenirken randevu talebine "Gerek yok" şeklinde cevap verdi.

BOLTON GÜNDEMİ

Dün yaşanan gelişmeler ABD medyasında geniş yer buldu. New York Times, haberinde, "Erdoğan Bolton’u adam yerine koymadı." ifadelerini kullandı.

ABD medyasında Bolton ziyareti

Bir diğer haber sitesi CNBC ise, "Erdoğan Bolton’a Suriye konusunda kapıları kapattı." yorumunu yaptı.

ABD medyasında Bolton ziyareti

"BOLTON'I AZARLADI"

Washington Post da, "Erdoğan'ın Kürt savaşçılara ilişkin açıklamalarından sonra Bolton’u azarladı ve adam yerine koymadı." başlığıyla haberini şekillendirdi.

ABD medyasında Bolton ziyareti

ABD medyasında Bolton ziyareti

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