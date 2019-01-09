ABD medyasında Bolton ziyareti

Türkiye ve ABD heyetleri arasında Ankara'da yapılan Suriye görüşmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'yi korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" açıklamasının gölgesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşen Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşemedi.

"GEREK YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısından yaptığı açıklamalarla Bolton'a yüklenirken randevu talebine "Gerek yok" şeklinde cevap verdi.

BOLTON GÜNDEMİ

Dün yaşanan gelişmeler ABD medyasında geniş yer buldu. New York Times, haberinde, "Erdoğan Bolton’u adam yerine koymadı." ifadelerini kullandı.

Bir diğer haber sitesi CNBC ise, "Erdoğan Bolton’a Suriye konusunda kapıları kapattı." yorumunu yaptı.

"BOLTON'I AZARLADI"

Washington Post da, "Erdoğan'ın Kürt savaşçılara ilişkin açıklamalarından sonra Bolton’u azarladı ve adam yerine koymadı." başlığıyla haberini şekillendirdi.