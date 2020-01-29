ABD medyasında Trump’ın Orta Doğu planına tepki yağdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-Filistin meselesine bir çözüm ggetireceği iddiasıyla hazırladığı sözde barış planı, dünya basınında şüpheyle karşılandı.

Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak kalmasını öngören plan, Filistin’in bağımsızlığı için 4 yıllık bir süre tanıyor.

"ZAMANLAMA MANİDAR"

Washington Post gazetesi, "Trump, işe yarayıp yaramayacağı şüphesi devam ederken İsrail-Filistin barış paketini açıkladı" başlığıyla verdiği haberinde, söz konusu planın İsrail'in istediği tüm unsurları sağladığına işaret etti.

Planın açıklanmasının zamanlamasına da dikkat çeken gazete,Trump'ın Senato’da azil süreciyle uğraştığı, Netanyahu'nun ise kendi ülkesinde zor bir süreçten geçtiği bir dönemde planın açıklanmasını manidar buldu.

"PLAN FİLİSTİN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRACAK"

Aynı gazetede yer alan Ishaan Tharoor imzalı analiz de "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan planın, aslında iki tarafı bir araya getiren bir anlaşma dahi olmadığı belirterek planın Filistin üzerinde baskı kurmayı planladığını aktardı.

New York Times gazetesi ise söz konusu planı, "Trump, güçlü şekilde İsrail'i kayıran Orta Doğu planını açıkladı" başlıklı haberiyle okuyucularına duyurdu.

Gazete, planın uzun vadede nitelikli bir Filistin devletinin ortaya çıkmasına imkan vermeyeceğine vurgu yaparak, Netanyahu'nun daha geçtiğimiz günlerde Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini ilhak planına da dikkati çekti.

CNN: İSRAİL’İN ELİ GÜÇLENECEK

CNN kanalı da Trump'ın planıyla ilgili haberi, "Trump, İsrail'in ihtiyacını karşılayan ve hızlı şekilde Filistinlilerin reddettiği Orta Doğu planını açıkladı" başlığıyla verdi.

İsrail'in güçlü şekilde desteklendiği belirtilen haberde, planın Netanyahu'nun elini güçlendirecek bir şekilde ve dönemde açıklandığı vurgulandı.

"BU BARIŞ PLANI DEĞİL"

Önde gelen bir diğer haber portalı Politico'da yer alan analizde, "Bu barış değil, bu güç" başlığıyla Trump'ın amacının Orta Doğu'ya barış getirmek olmadığı kaydedildi. Analizde, Trump'ın tek taraflı barış planının birçok amacının olduğu, ancak İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmanın bu amaçlar arasında yer almadığı vurgulandı.

NBC News kanalı, anlaşmanın Filistin tarafına belli koşullara bağlı olarak bir devlet olma imkanı sunarken, İsrail'in egemenlik haklarını en baştan ve kapsamlı şekilde tanıdığına işaret etti.

ABD'nin önde gelen haber sitelerinden The Hill ise söz konusu planın uygulanması noktasında birçok soru işareti olduğunu, henüz İsrail tarafı ile Filistin tarafı arasında bir orta yol bulunamadığını belirtti.

TRUMP’IN HAVUZ MEDYASI DURUMDAN MEMNUN

Muhafazakar Fox News de söz konusu anlaşmanın hem İsrail hem de Filistin tarafı için iyi bir anlaşma olduğunu savunduğu haberinde, "Filistinliler bu anlaşma fırsatını kaçırmamalı" yorumuna yer verdi.