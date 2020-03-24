ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda yeni korona vakası

Koronavirüs, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) sıçradı.

CENTCOM'un ikinci bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

TEDAVİ ALTINDA

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, deniz aşırı görevde bulunan çalışanın, Tampa'daki bir hastanede tedavi edildiği ve çalıştığı merkezdeki personelin evlerinde karantina altına alındığı belirtildi.

WASHINGTON'A SEYAHAT ETTİ

Çalışanın bu ayın başında Washington'a seyahat ettiği de kaydedildi. Komutanlığın daha önce bir çalışanında daha koronavirüs tespit edilmişti.

CENTCOM, ABD'nin, Suriye, Afganistan ve Irak dahil Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerini yönetiyor.