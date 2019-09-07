taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

ABD: Mugabe halkına ihanet etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, 95 yaşında hayatını kaybeden eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe için başsağlığı mesajı yayınlarken, kendisini 'halkına ihanetle' itham etti.

AA | 07.09.2019 - 07:13..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'nin ölümü nedeniyle yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Robert Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığına kavuşmasında yardımcı oldu ancak insan hakları ihlali ve ekonomik alandaki yanlış yönetimiyle milyonları yoksullaştırarak, kendi insanlarının umutlarına ihanet etti. Zimbabve halkının daha iyi ve müreffeh bir hayata ulaşmaları için desteğimizi sürdüreceğiz."

ABD: Mugabe halkına ihanet etti


ÜLKESİNİ 37 YIL YÖNETTİ

Nisan ayından bu yana Singapur'da tedavi gören Mugabe'nin perşembe günü yaşamını yitirdiği açıklandı.

Eski İngiliz sömürgesi olan ve bağımsızlık öncesi "Güney Rodezya" adını kullanan Zimbabve'yi 37 yıl boyunca yöneten Robert Mugabe, 1924 yılında dünyaya geldi.

Güçlü hitabetiyle bilinen Mugabe, 1970'li yıllarda başını çektiği Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliğinin beyazlara karşı verdiği mücadeleyle ün kazandı.

ABD: Mugabe halkına ihanet etti

Robert Mugabe, partisinin Mart 1980'deki seçimleri kazanması sonrasında ülkenin ilk başbakanı oldu ve ülkenin adı "Zimbabve" olarak değiştirildi.

Zimbabve'de 1982-1986 yıllarında Mugabe'nin eski hükümet ortağı Joshua Nkomo ve partisi Zimbabve Afrika Halkları Birliği ile yaşanan siyasi kriz iç çatışmaya dönüştü ve bu nedenle yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti.

Başkanlık sistemine geçilmesiyle 1987 yılında devlet başkanı olan Robert Mugabe, askeri müdahaleyle yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybettiği 2017 yılına kadar tüm seçimleri kazanarak görevde kalmayı başarmıştı.

Mugabe, sık sık kötüleşen ekonomi, yolsuzluk iddiaları ve insan hakları ihlallerine dair eleştiri ve suçlamalarla karşı karşıya kalıyordu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çocukları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek

Çocukları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek

48
Samuel Eto'o, aktif futbol hayatına nokta koydu

Samuel Eto'o, aktif futbol hayatına nokta koydu

10
Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu oldu

Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu oldu

10
Devrilmek üzere olan tır, halatlarla köprüye bağlandı

Devrilmek üzere olan tır, halatlarla köprüye bağlandı

5
ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

15
Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa bulundu

Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa bulundu

5
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan büyük başarı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan büyük başarı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir