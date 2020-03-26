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ABD öncülüğündeki koalisyon, Kayyara Üssü’nden çekildi

Koalisyon güçlerinin, Kerkük’teki K1 Askeri Üssü’nden de çekilmesi bekleniyor.

AA | 26.03.2020 - 15:45..
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Musul’daki Kayyara Askeri Üssü’nü Irak ordusuna teslim etti.

Musul’da Kayyara Üssü’nde gerçekleşen devir teslim töreninde Irak Ulusal Operasyonlar Merkezi Kıdemli Komutanı Korgeneral Muhammed Fazıl Abbas hazır bulundu.

KERKÜK'TEN DE ÇEKİLECEKLER

19 Mart’ta Enbar’daki el- Kaim Askeri Üssü’nden de çekilen koalisyon güçlerinin gelecek günlerde Kerkük’teki K1 Askeri Üssü’nden de çekilmesi bekleniyor.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de ülke topraklarının DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini duyurmuştu.

ABD öncülüğündeki koalisyon, Kayyara Üssü’nden çekildi

ABD öncülüğündeki koalisyon, Kayyara Üssü’nden çekildi

ABD öncülüğündeki koalisyon, Kayyara Üssü’nden çekildi

ABD öncülüğündeki koalisyon, Kayyara Üssü’nden çekildi

ABD öncülüğündeki koalisyon, Kayyara Üssü’nden çekildi

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