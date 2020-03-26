ABD öncülüğündeki koalisyon, Kayyara Üssü’nden çekildi

Mesleği doktorluk olan Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, koronavirüs salgınında mücadeleye destek olmak için orduya katıldı.

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Umur Sungurlu ile Zuhal Müzik’in hikâyesini konuştuk

Üçüncü kuşak olarak Zuhal Müzik’i temsil eden Umur Sungurlu ile Zuhal Müzik’in hikâyesi çerçevesinde gelişen keyifli bir söyleşi yaptık…