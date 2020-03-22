1 ABD Ordusu koronavirüse karşı New York sokaklarında ABD Ordusu, New York’ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa indi.

2 Merkel kendini karantinaya aldı Angela Merkel kendini karantinaya aldığını bildirdi.

3 İtalya'da korona ölümleri 5 bin 476'ya yükseldi İtalya'da son 24 saat içerisinde koronavirüs nedeniyle 651 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplan can kaybı 5 bin 476'ya çıktı.

4 Hazine taşınmazları üzerindeki yerlerden kira alınmayacak Kurum, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira alınmayacağını duyurdu.

5 Diyanet İşleri defin işlemlerine ilişkin açıklama yaptı Diyanet İşleri, salgın hastalık durumlarında cenaze üzerine uzaktan su tutularak yıkanabileceği ve ceset torbası veya tabut ile defnedilmesinin caiz olduğunu söyledi.

6 Rusya, Türkiye dahil 5 ülkeye uçuşları kısıtladı Rusya, Türkiye’nin yanı sıra Japonya, Hindistan, Vietnam ve Tayland’a uçuşları kısıtlama kararı aldı.