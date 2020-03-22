ABD Ordusu koronavirüse karşı New York sokaklarında

Ülkeler koronavirüsle mücadele edebilmek adına tedbirlerini sıkılaştırmaya devam ediyor.
ABD eyaletleri içinde koronavirüsten en fazla etkilenen eyalet New York oldu.
OTELLER VE YURTLAR TIBBİ TESİSLERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
ABD’nin New York eyaletinde Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını yoğun bakım ünitesine benzer tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi.
OTELLERDEKİ 10 BİN ODA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ OLACAK
ABD Ordusu Mühendis Birliği, otellerde bulunan 10 bin civarında odayı yoğun bakım ünitesine dönüştürmeyi planlıyor.
NEW YORK'TA KORONAVİRÜS NEDENİYLE 114 KİŞİ ÖLDÜ
New York’ta koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için feribot seferleri de sınırlandırıldı. New York’ta koronavirüs vakası toplam 15 bin 168’e, hayatını kaybedenler ise 114 kişiye yükseldi.