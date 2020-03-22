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ABD Ordusu koronavirüse karşı New York sokaklarında

ABD Ordusu, New York’ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa indi.

İHA | 22.03.2020 - 21:23..
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Ülkeler koronavirüsle mücadele edebilmek adına tedbirlerini sıkılaştırmaya devam ediyor.

ABD eyaletleri içinde koronavirüsten en fazla etkilenen eyalet New York oldu.

OTELLER VE YURTLAR TIBBİ TESİSLERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

ABD’nin New York eyaletinde Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını yoğun bakım ünitesine benzer tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi.

ABD Ordusu koronavirüse karşı New York sokaklarında

OTELLERDEKİ 10 BİN ODA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ OLACAK

ABD Ordusu Mühendis Birliği, otellerde bulunan 10 bin civarında odayı yoğun bakım ünitesine dönüştürmeyi planlıyor.

ABD Ordusu koronavirüse karşı New York sokaklarında

NEW YORK'TA KORONAVİRÜS NEDENİYLE 114 KİŞİ ÖLDÜ

New York’ta koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için feribot seferleri de sınırlandırıldı. New York’ta koronavirüs vakası toplam 15 bin 168’e, hayatını kaybedenler ise 114 kişiye yükseldi.

ABD Ordusu koronavirüse karşı New York sokaklarında

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