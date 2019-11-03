ABD ordusu, Suriye'de çekildiği üslere dönüyor

Konak ilçesinde su borusunun patlaması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, körfez çamur oldu.

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor karşısında kazanmalarına karşın 2. yarı bekleneni veremedikleri ve bir geçiş dönemi yaşadıklarını belirtti.

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İzmir'de görme engelli İngiliz sporcudan aikido dersi

Kalıtsal hastalığı nedeniyle bir gözü kör olan, diğer gözündeki görme yetisini büyük oranda kaybeden Roisin Pitman, aikidoda elde ettiği deneyimi ülke ülke gezerek kadınlar ve engellilerle paylaşıyor.