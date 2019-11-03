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ABD ordusu, Suriye'de çekildiği üslere dönüyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Aynel Arab'dan sonra Rakka'nın batısındaki üssüne de döndü.

AA | 03.11.2019 - 01:40..
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ABD ordusunun, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyindeki üslerinden çekilmesinin ardından terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde boşalttığı üslerine dönüş çalışmaları sürüyor.

ABD ordusu, Suriye'de çekildiği üslere dönüyor

ABD, RAKKA'DAKİ ÜSSÜNE YENİDEN YERLEŞTİ

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilinin batısındaki üssünü boşaltan ABD ordusu, bölgeye dönerek üs kurma çalışmasına başladı.

ABD ordusunun sevk ettiği ve aralarında personel taşıyıcı zırhlı araç, mayın temizleme aracı ve pikabın olduğu konvoy, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinden geçerek Rakka ilinin batısında yer alan Cezre üssüne ulaştı.

Cezre üssüne varan konvoyda 25-30 ABD askeri olduğu görüldü.

ABD ordusu, Suriye'de çekildiği üslere dönüyor

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