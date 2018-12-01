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ABD ordusu, Ukrayna askerine eğitim veriyor

ABD'li, Kanadalı ve Avrupalı askeri danışmanların Ukraynalı askerlere eğitim vermek üzere Donbass'taki cephe hattına geldiği belirtildi.

Haber Merkezi | 01.12.2018 - 05:12..
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ABD ordusu, Ukrayna askerine eğitim veriyor

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Ofisi Başkanvekili Mihail Filiponenko, "Batılı ülkeler Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko yönetimini destekliyor ve Ukrayna ordusunu eğitmeye devam ediyor. Donbass'taki cephe hattı yakınındaki yerleşim birimlerine ABD, Kanada, Polonya ve Baltık ülkelerinden yüzlerce askeri danışman gelmesi bunu kanıtlıyor" dedi.

ABD ordusu, Ukrayna askerine eğitim veriyor

"EĞİTİM KAMPLARI KURDULAR"

Yabancı danışmanların Ukraynalı askerlere keşif ve taktik eğitimi vermesi için Borbovsk ve Borbovo yerleşimlerine iki kamp kurulduğunun tespit edildiğini kaydeden Filiponenko, ABD'li ve Polonyalı danışmanların keskin nişancılarla sabotaj birliklerini eğittiği Sçastye yerleşimine de kamp kurulduğunu vurguladı.

ABD ordusu, Ukrayna askerine eğitim veriyor

"KİEV DİYALOG NİYETİNDE DEĞİL"

Lugansklı yetkili, Trehizbenka yerleşiminde de NATO silahlarıyla donatılmış yabancı paralı asker grubunun görüldüğünü de belirterek, "Bu bulgular, tamamen ABD'nin kontrolünde olan Kiev yönetiminin Donbass'ta çözüm için diyalog kurma niyetinde olmadığını ve durumu istikrarsızlaştırmak için her yolu denediğini bir kez daha kanıtlıyor" diye ekledi.

ABD ordusu, Ukrayna askerine eğitim veriyor

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