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ABD ordusu, YPG ile Kamışlı'da yine devriyede

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla sınır hattından uzaklaşan ABD ordusu unsurları, Kamışlı'da terör örgütü YPG ile yeniden devriyeye çıktı.

AA | 13.10.2019 - 08:08..
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ABD ordusu, YPG ile Kamışlı'da yine devriyede

Suriye'de YPG/PKK'nın işgal ettiği Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda uzun süredir terör örgütüyle ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti.

Ancak dün gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı'ya gelerek devriye yaptı.

ABD ordusu, YPG ile Kamışlı'da yine devriyede

İLÇE MERKEZİNDEN "AĞIR AĞIR" GEÇTİLER

Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde devriyeye ilişkin AA'ya bilgi veren kaynaklar, ABD askeri araçlarının ilçe merkezinden geçerken oldukça yavaş hareket ettiğinin dikkati çektiğini bildirdi.

YPG, KAMIŞLI'DAN SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Kamışlı, Nusaybin topraklarından çıplak gözle görülebilecek yakınlıkta bir konuma sahip bulunuyor.

ABD ordusu, YPG ile Kamışlı'da yine devriyede

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, teröristler Kamışlı içerisindeki okul ve park gibi topluma açık alanları kullanarak Türkiye topraklarındaki sivilleri hedef alıyor.

ABD ordusu, YPG ile Kamışlı'da yine devriyede

ABD ordusu, YPG ile Kamışlı'da yine devriyede

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