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ABD ordusunda başörtülü askere ayrımcılık iddiası

ABD ordusunda uzman er olarak görev yapan Müslüman kadın, "başörtüsünün zorla çıkarılmaya çalışıldığı" gerekçesi ile orduya dava açacağını duyurdu.

AA | 04.04.2019 - 21:46..
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Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Colorado eyaletindeki 704. Tugay Destek Taburunda görev yapan 26 yaşındaki uzman er Cecilia Voldavinos, 2016'da Müslüman oldu.

Tugay komutanından başörtüsü takmak için özel izni olduğunu vurgulayan Voldavinos, 6 Mart'ta yapılan bir brifing esnasında Astsubay Kıdemli Başçavuş Kerstin Montoya'nın kendisini kolundan tutarak dışarı çıkardığını ve başörtüsünü çıkarmaya zorladığını ileri sürdü.

ABD ordusunda başörtülü askere ayrımcılık iddiası

"BAŞLIKLI KIZ"

Voldavinos, "Benim için, üzerimdeki kıyafeti herkesin önünde çıkarmamın istenmesiyle, başörtümü çıkarmamın istenmesi aynı şey." ifadesini kullandı.

Din özgürlüğünün ihlal edildiğini savunan Voldavinos, Montoya'nın kendisine daha önce "başlıklı kız" diye küçümseyerek seslendiğini öne sürdü. Voldavinos, başka bir çalışma arkadaşının da daha önce kendisine "terörist" dediğini belirterek, orduya bu konuda dava açacağını vurguladı.

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