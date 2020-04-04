ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı giderek artıyor

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan asker sayısının 978'e yükseldiği, ölü sayısının ise 1 olduğu ifade edildi.

Sivil personelden 306'sının testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, 2'sinin de hayatını kaybettiği vurgulandı.

AİLE BİREYLERİNDE VAKA SAYILARI DURDU

Asker aile bireylerinde vaka sayısının 256'da kaldığı, ölü sayısının ise 1 olduğu belirtilen açıklamada, sözleşmeli personel olarak görev yapanlarda da vaka sayısının 108'e, ölü sayısının 2'ye yükseldiği bilgisi verildi.